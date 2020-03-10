ارتفاع الفاصوليا والفلفل الألوان.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10-3-2020

ارتفعت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10-3-2020، حيث بلغ سعر الفاصوليا 13 جنيها مقابل 12 أمس، بينما ارتفع سعر الفلفل الألوان وسجل 25 جنيها مقابل 20 جنيها أمس، سعر الطماطم انخفض مسجلا 2.5 إلي 3.5 جنيها مقابل 4 جنيهات أمس، والفلفل تراوح بين 10 إلي 11 جنيها، طبقا لعدد من التجار في أسواق التجزئة.

ولفت التجار إلي أن سعر الثوم لا يزال منخفضا وسجل 5 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات للكيلو والخيار 5 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات والكوسة سجلت 5 جنيهات، البصل الأحمر لا يزال مرتفعا وسعره بين 10 إلي 11 جنيها، والبصل الأصفر “متوسط الجودة” من 7.5 إلي 8، والبصل الأخضر “الفتيل” 5 جنيهات، الليمون من 8 إلي 12 جنيها، والقلقاس 10 جنيهات، والباذنجان العروس 7.5جنيه، والباذنجان الرومي من 6 إلي 7 جنيهات.

وأوضح التجار أن الجزر تراوح بين 2.5 إلي 4 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات والكرنب 10 جنيهات للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 10 جنيهات، حزمة الخضرة 75 قرشا، الكرفس والجرجير جنيه واحد.

وأشار التجار إلى أن سعر الموز سجل 10جنيهات، البرتقال البلدي 3.5، البرتقال أبوسرة 6.5 واليوسفي 5 جنيهات، التفاح الأحمر 15 جنيها والرمان 10، والتفاح الأخضر 18 جنيها، الكانتالوب 8 جنيهات، العنب 15 جنيها والفراولة 8.5 جنيها.

وأكد تجار في سوق العبور لـ”المال” أن سعر قفص الطماطم تراوح من 40 إلي 50 جنيها للقفص وزن 20 كيلو، والفلفل عالي الجودة وتراوح بين 8 إلي 8.5 جنيها والفلفل الحامي “أوميجا ” الصعيدى قفز أيضا إلي ما بين 6.5 إلي 8 والتوم الأخضر الأبيض تراوح من 3 إلي 3.5 والأحمر من 3.5 إلي 4.5 .

وأوضحوا أن البصل الأخضر “الفتيل” سجل في سوق العبور من 3 إلي 3.5 والبصل القديم من 4 إلي 5.25 والكوسة من جنيه إلي 2 جنيه، الخيار من 2.5 إلي 3.5، البسلة 4.5 إلي 6 والبطاطس من 1.25 إلي 3 والباذنجان الرومى من 3 إلي 6 جنيهات والباذنجان العروس من 3.5 إلي 4.5 والجزر 1.75 إلي 2.25 جنيه والليمون من 4.5 إلي 6 جنيه.