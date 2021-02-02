ارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-2-2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى الأسواق، وسجلت الطماطم والبطاطس 2.5 جنيه كمتوسط سعر فى التجزئة ، والبسلة 5، والفاصوليا ارتفعت إلى 12 جنيها مقابل 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه ، طبقا لتجار.

وكشف التجار أن البصل الطازج الجديد 5 جنيهات، وبصل التخزين الأصفر والأحمر من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، واللفت 2.5 جنيه، والليمون 20 جنيها، والفول الأخضر 10 ، والقلقاس 5 جنيهات، والفراولة 10، والثوم 50 والثوم المستورد 35 جنيها.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الخيار سجل 5 جنيهات ، الفلفل الألوان من 16 إلى 20 جنيها، والكوسة 5 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي 5 ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

وأشار التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض /الأسود /الملون 5 جنيهات، والخس الكابوتشا من 2.5 إلى 4 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن الموز الاكوادوري 15 جنيها، والموز الجبلي 8.5 إلى 12 جنيها، والبلح الرملي 7 جنيهات، والبلح الأسود 10 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 17، التفاح الأخضر والأصفر 20 جنيها.

وأوضح التجار أن العنب البلدي بـ 12 جنيها، والعنب البناتي الأحمر من 15 إلى 25، والعنب البلدي الأخضر 10 جنيهات، والكنتالوب من 7.5 إلى 10 جنيهات، والمانجو “نعومي” 20، والكمثرى 13 جنيها.

وأكد التجار أن البرتقال الصيني بـ 4 جنيهات، والبرتقال أبوسرة بين 3.5 إلى 6.5، والبرتقال البلدي بـ 2.5 جنيه، اليوسفي البلدى 4 إلى 6 جنيهات البرقوق 25 جنيها، والجوافة من6.5 إلى 10، الرمان 8 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم /البطاطس : 2.5 جنيه

البصل​ :7.5 جنيه

الثوم :50 جنيها

الكوسة :5 جنيهات

الفاصوليا:10 جنيهات

البسلة: 5 جنيهات

الباذنجان العروس: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 5 جنيهات

الفلفل الحامي: 5 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 15 جنيها

موز جبلي: 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب البلدي: 10 جنيهات

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 25 جنيها

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 10 جنيهات

الرمان: 10 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذبت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء ، وتراوح قفص الطماطم من 15 جنيها إلى 25 والكيلو من 75 قرشا إلى 120 قرشا، والبطاطس 75 قرشا حتى 175 قرشا.

وتراوح سعر الباذنجان البلدي من 120 قرشا إلى 270 قرشا، والباذنجان العروس من 250 قرشا إلى 450 قرشا ، والقلقاس 3.5 جنيه، الليمون 14 جنيها، والبسلة 3.5 جنيه، الفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 4، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 3 والجزر 2.5 جنيه، والفلفل الرومي 2.5 جنيه، والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5 جنيه.