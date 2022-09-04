ارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-9-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4- 9- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والكوسة 12 جنيها ، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والخيار 12 جنيها، والباذنجان 4 جنيهات ، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والملوخية جنيهين للحزمة بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 45 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 5 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 3.5 جنيه، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 45 جنيها ، والفلفل الألوان 12 جنيهات إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي 5 جنيهات، والخيار 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 6 جنيهات ونصف، والكوسة 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 25 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 5 جنيهات 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 12 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 12 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأشار التجار إلي أن سعر التين الأبيض 12جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 15 جنيها ، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.