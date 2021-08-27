اقتصاد وأسواق

ارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 27-8-2021

تباين أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق
الصاوي أحمد 11:45 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21 11:45 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21

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ارتفعت أسعار الخضراوات و الفاكهة، اليوم الجمعة 27-8-2020، وسجلت الفاصوليا 40 جنيهًا مقابل 25 جنيهًا قبل ساعات، والباذنجان العروس 6.5 جنيه مقابل 6 جنيهات، والبرقوق 25 جنيهًا، والطماطم 7 جنيهات إلى 9، والفلفل الألوان 18 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والكمثرى 15 جنيهًا، لدى باعة القطاعي.

وأكد التجار أن سعر البامية سجل 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، والفلفل الألوان من 15 جنيهًا إلى 18، والقثاء 2.5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات، والخيار الصوب 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الكوسة 8 إلى 15 جنيهًا، والفلفل الألوان من 15 إلى 18 جنيهًا، والفاصوليا 40 جنيهًا، والبطاطس من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

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وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي سجل 3 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 4 جنيهات إلى 7، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40 جنيهًا، والبامية 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو، والليمون بين 6 و10 جنيهات للكيلو.

وذكر التجار أن الجوافة تراوحت بين 12 و15 جنيهًا، والموز البلدي تراوح من 10 جنيهات إلى 12، والبلح البرحي 15 إلى 30 جنيهًا، والتفاح البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، والتفاح الأخضر المستورد بـ25 جنيهًا.

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ونوه التجار بأن الرمان تراجع إلى 7.5 جنيه مقابل 10 جنيهات، والتفاح الأصفر سجل 30 جنيهًا، والبرقوق اللبناني 30 جنيهًا، والبرقوق البلدي 25، والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر العنب الأسود 15 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والتين من 15 إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب أو الشمام 10 جنيهات للكيلو.

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وأفاد التجار بأن سعر المانجو نعومي/ الزبدية أو السكري من 20 إلى 25 جنيهًا، والمانجو الفونسو 35 جنيهًا للكيلو، والمانجو دبشة بـ20 جنيهًا، والكمثرى من 10 إلى 20 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبطيخ 20 جنيهًا للواحدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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