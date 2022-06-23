ارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس23-6-2022

تذبذبت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23- 6- 2022 وسجلت الفاصوليا 14 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وتأرجحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات، والبامية 20 إلى 25 جنيهًا، والفلفل الرومي ارتفع إلى 8 جنيهات، بدلًا من 6 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، في سوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ونصف، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات، والبقدونس، الكزبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشًا للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات، والفلفل الألوان 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والباذنجان الأبيض من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات، والفلفل الحامي أو بسكرة 7 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس 5 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 40 جنيهًا، والبامية تراوحت من 12 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر العنب الأحمر/ الأخضر 12 جنيهًا، والمشمش 12 جنيهًا، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والموز المستورد 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 40 جنيهًا، والتفاح البلدي 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 25 جنيهًا، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 25 جنيهًا، والبرقوق 25 جنيهًا، والكمثرى 35 جنيهًا، والقشطة 60 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 35 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر العنب الأحمر المستورد 15 جنيهًا، وعنب أسود مستورد 15 جنيهًا، والعنب الكرمسون البلدي بـ12 جنيهًا، والكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 5 جنيهات، والبطيخ من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

وأشار التجار إلى أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه.