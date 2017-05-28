ارتفاع الفائض بالشبكة الكهربائية إلى 8940 ميجاوات

كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 8940 ميجاوات.

وأوضح المصدر لـ”المال”، أن أعلى حمل للشبكة القومية أمس، بلغ 25.5 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.55 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 18150 ألف ميجاوات خلال الساعة 7 صباحًا.

وتوقع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لـ 26.7 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 34 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه اليوم.

وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 530.53 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 76%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 13.65 فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 9.7٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 0.80%.