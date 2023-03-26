ارتفاع الفائدة يهوي بإيرادات الاحتياطي الفيدرالي 58.8 مليار دولار

سجلت إيرادات مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك لمركزي الأمريكي في العام الماضي، مع تضرر الدخل بارتفاع أسعار الفائدة.

وأعلن بيانات الاحتياطي الفيدرالي، أن الدخل بلغ 58.8 مليار دولار في عام 2022، مقابل 107.9 مليار دولار في العام السابق له.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه أعاد 76 مليار دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية في العام الماضي، مقابل إعادة 109 مليارات دولار في عام 2021.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل قوي في العام الماضي، ما أدى إلى زيادة قوية في الفوائد التي يدفعها البنك لصالح المصارف وصناديق الأموال وغيرها مقابل الاحتفاظ بالنقد لدى البنك المركزي.