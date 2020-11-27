ارتفاع العنب والخيار..أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجمعة 27-11-2020

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينها في بورصة الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020 مع تأثر الأسواق بفاصل العروات،وسجلت الطماطم 10 جنيهات ،والأصناف المتوسطة 7جنيهات ، والبصل الأحمر ارتفع الي 7مقابل 6.5 جنيه والبصل الأبيض 7مقابل 6 جنيهات ،والثوم 40 جنيها، والخيار البلدي 6، والصوب 8 بدلا من 6 جنيه، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار بأن البسلة سجلت 11 جنيها، والفلفل الألوان تراوح من 10 إلى 20 جنيها، والكوسة من 5 إلي 8 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 4، والفلفل الرومي أو الحامي 7 جنيهات بدلا من 6.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن أسعار الكرنب من 10 إلى 12 جنيهًا للواحدة، والباذنجان العروس 4جنيهات، والجزر6.5 والكابوتشا 2.5 جنيه علي الأقل للواحدة، والفاصوليا 5 جنيهات، والبامية 20 جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 6 جنيهات علي الأقل .

وكشف التجار أن الموز البلدي يتراوح من 7.5إلي 10 جنيهات، والبلح الأسود من 8إلي 10 جنيهات، والتفاح الأحمر من 17 إلى 25 جنيهًا والتفاح الأخضر من 15 إلى 35 جنيها، والتفاح الأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 25 جنيها، والبلح البرحي 25.

وأشار التجار إلي أن سعر العنب البلدي ارتفع إلي 8جنيهات بدلا من 5 جنيهات،والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 جنيهًا، والخوخ 30 جنيها، والبرتقال اليوسفي 5 إلى 7.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 6.5 إلي 7.5 جنيه.

وأفاد التجار بأن المانجو الزبدية تباع بسعر 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة من 7.5 إلى 15جنيها ، والرمان 6.5 جنيه، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

الباذنجان العروس: 3 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 14 جنيها

البامية: 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

البسلة: 10إلي 15 جنيها

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 15 جنيها

العنب البلدي: 8 جنيهات

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر: 25 جنيهًا

بلح برحي: 25 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5جنيهات

الرمان: 6.5 جنيه

أسعار الخضراوات في سوق العبور

تباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ، وسجل قفص الطماطم 120 جنيهًاعلي الأكثر ، والكيلو جملته 7 جنيهات والبطاطس والباذنجان الرومي أو العروس من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والليمون 3-5 جنيهات، والبسلة 7جنيهات والفاصوليا 3 جنيهات،والجوافة 5 إلى 10، والكانتالوب 3-5 جنيهات، والكوسة 4.5، والجزر في سوق الجملة 4جنيهات، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 جنيهات.