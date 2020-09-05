ارتفاع العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5-9-2020

تباينت أسعار الخضروات وارتفعت الفاكهة فى الأسواق المصرية اليوم السبت 5-9-2020 وتراوح العنب بين 12 إلى 15 جنيها مقابل 10 جنيهات الأسبوع الماضى والطماطم من 2 إلى 4 جنيهات والبلح البرحي من 15 إلى 25 جنيها والمشمش من 20 إلى 15 جنيها طبقا لعدد من التجار.

وأوضح عدد من التجار أن الفلفل الألوان تأرجح بين 18 إلى 20 جنيها والخيار الصوب 8 والباذنجان من 2 إلى 7، البامية من 15 إلى 30 جنيها ، الفاصوليا من 40 إلى 35 جنيها والثوم 35 جنيها، والكوسة من 6 إلى 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات في أسواق التجزئة والليمون من 8 إلى 12 جنيها والفلفل الرومي من 8 إلى 10.

وألمح التجار إلى أن الملوخية تراوحت بين جنيه ونصف إلى 2 جنيه للحزمة والفلفل الحار من 5 إلى 6 ، والباذنجان المخدد 6 جنيهات والجزر 6 إلى 8 جنيهات والملوخية 8 جنيهات للكيلو .

و نوه التجار بأن الفاكهة متباينة وسجل التفاح المستورد الأحمر والأخضر من 25 إلى 35 جنيها والبلدي من 18 إلى 20 والكمثرى 12 إلى 15 جنيها.

وكشفت نفس المصادر السابقة أن التين تراوحت أسعاره بين 10 إلى 15 جنيها والجوافة الفلاحي من 12 إلى 15 والموز المستورد 25 جنيها والبلدي من 10 إلى 12 جنيها، و العنب البناتي أحمر -أخضر من 10 إلى 12 والعنب البلدى 6.5 والكنتالوب 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها والبرقوق من 15 إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

ورق العنب : 25 جنيها

الباذنجان “العروس” : من 3.5 إلى 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: من 2 إلى 4 جنيهات

الباذنجان المخدد: من 7 إلى 8 جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

فلفل رومي : 8 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 25 جنيهًا

ملوخية بلدى: 8 جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه

الجرجير: جنيه

والفاكهة

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :12 جنيهات

العنب الأحمر : من 12 إلى 15 جنيها

العنب الأخضر:12 جنيها

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر: 30 جنيهًا

التفاح السكرى: 30 جنيهًا

بلح البرحي : من 15 إلى 30 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ : من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب : 10 جنيهات