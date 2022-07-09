ارتفاع العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9-7-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم السبت 9- 7- 2022 ، وقفز العنب الأخضر إلى 13 جنيها بدلاً من 10 جنيهات، والطماطم 3.5 جنيه، والبطاطس 8 جنيهات، والخيار الصوب 12 جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها، والباذنجان 6 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح تجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 20 جنيها إلى 40 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والليمون 15 جنيها ، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه، والقلقاس 3 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة، والفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض، والملون العروس 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 18 جنيها، والبطاطس 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 30 جنيها، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود 17 جنيها، والعنب الأخضر 13 جنيهات، والعنب الأحمر 15 جنيها، والمشمش 12 جنيها، والموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

ولفت التجار إلى أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 30 جنيها، والتفاح الأحمر 25 جنيها، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، والكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 30 جنيها، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأكدوا أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها، والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.