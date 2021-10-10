ارتفاع العنب ..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-10-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الاحد 10-10-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 7 إلى 11جنيها بدلا من 8 جنيهات أمس، والخيار تراوح من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات ، والموز ،الجزر والجوافة 10جنيهات ، الباذنجان الرومي 5جنيهات،والفلفل الرومي 6جنيهات ،والبطاطس والكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها ،والبصل الأحمر 6 جنيهات، لدى بائعي القطاعي .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة 125جنيها ،وبسوق أكتوبر 145جنيها للقفص بوزن 18كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في محافظات الصعيد.

أسعار الخضروات والفاكهة

والمح التجار إلي أن حزمة البقدونس \ الكسبرة \ الشبت و الجرجير بنصف جنيه، والملوخية جنيهان للحزمة ، والبامية 16 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها ، والقثاء 5 إلى 8 جنيهات، والخيار من5 إلى 7 جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

اسعار الخضروات اليوم

واكد التجار ان ورق العنب سجل 46جنيها ، والفلفل الحار الأحمر او الشطة 8 جنيهات للكيلو ، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيها، والفاصوليا 10 جنيهات إلي 12 والبطاطس 8 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 6جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

والمح التجار إلي أن الفلفل يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8.5، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 12 جنيها ، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن أسعار الجوافة تراوحت بين 3.5إلى 12 جنيها، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15جنيها، والموز المستورد 30جنيها، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

وكشف التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 10 جنيهات ،والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20 والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

واشار التجار إلى أن سعر العنب الأسود 25 جنيها ، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر 20جنيها ،والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعار المانجو

وذكر التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو – حسب النوع-والمانجو الفص 70 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 30 جنيها.

واضاف التجار أن سعر المانجو الفونسو 35 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 6.5 جنيه إلى 20 ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 إلى 12 جنيها ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.