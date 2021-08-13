اقتصاد وأسواق

ارتفاع العنب.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-8-2021

واصلت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة صعودها في الأسواق
الصاوي أحمد 9:30 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21 9:30 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

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شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينًا، اليوم الجمعة 13-8-2020، وسجل العنب 20 جنيهًا، بدلًا من 15، بينما واصلت أسعار الطماطم والخيار والبطاطس مستوياتها المرتفعة، وسجل قفص الطماطم 110 جنيهات بسوق الجملة، بدلًا من 100 جنيه، وسجل الليمون 10 جنيهات في المتوسط، والطماطم 6 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي- في التجزئة- سجل 8 إلى 10 جنيهات، والخيار الصوب 10 إلى 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر الكوسة تراوح بين 6 و12 جنيهًا، والفلفل الألوان 12 إلى 18 جنيهًا، والبطاطس 5 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 5 إلى 6 جنيهات، والكرنب 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

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وأكد التجار أن سعر الفلفل الحامي من 3 إلى 7 جنيهات، والباذنجان العروس 4 إلى 6 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 20 جنيهًا، والبامية 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والليمون 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو على الأكثر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الموز البلدي سجل 10 جنيهات، والبلح البرحي 20 إلى 30 جنيهًا، والتفاح البلدي من 20 إلى 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا، والتفاح الأخضر 30 جنيهًا، والبرقوق 35 جنيهًا، والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا.

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وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيهًا للكيلو، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والتين 15 جنيهًا، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو، والمانجو نعومي/ الزبدية أو السكري 25 جنيهًا، والمانجو الفونسو 35 جنيهًا للكيلو، والكمثرى 12 إلى 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيهًا، والبرتقال البلدي 7.5جنيه، والبطيخ 20 جنيهًا للواحدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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