ارتفاع العملات الرقمية الرئيسية.. وبيتكوين تقفز إلى 8732 دولارًا

عبدالغفور أحمد محسنارتفع سعر العملات الرقمية الرئيسية (أكبر 5 عملات من حيث الحصة السوقية) خلال تعاملات اليوم الاثنين، وقفز سعر بيتكوين –الأكثر تداولا– بنسبة 8% إلى 8732 دولارًا وفقًا لموقع "بيزنس انسايدر".وبحسب الموقع، ارتفع سعر عملة إيثيريوم بنسبة 6.3% إلى 862.34 دولار، ولايتكوي

عبدالغفور أحمد محسن



ارتفع سعر العملات الرقمية الرئيسية (أكبر 5 عملات من حيث الحصة السوقية) خلال تعاملات اليوم الاثنين، وقفز سعر بيتكوين –الأكثر تداولا– بنسبة 8% إلى 8732 دولارًا وفقًا لموقع “بيزنس انسايدر”.

وبحسب الموقع، ارتفع سعر عملة إيثيريوم بنسبة 6.3% إلى 862.34 دولار، ولايتكوين بنسبة 6.2% إلى 158.14 دولار، وبيتكوين كاش بنسبة 4.8% إلى 1267.96 دولار وربل بنسبة 10% إلى 1.05 دولار.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الربل سعر الدولار منذ أكثر من أسبوعين.

ورغم أدائها القوي، تظل مستويات الارتفاع عادية مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، خاصة بالنسبة لبيتكوين التي لا يختلف سعرها كثيًرا مع سعر يوم الجمعة الماضي.