ارتفاع العجول.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-5-2023

تأرجحت أسعار اللحوم المذبوحة والقائمة والمشفاه اليوم الأربعاء 17-5-2023 وتراوحت أسعار الكيلو الكندوز من 280 جنيها إلى 300 جنيه في محلات الجزارة بالأحياء الشعبية و350 جنيها للكيلو في المناطق الراقية والهيبر ماركت والكبدة البلدي من 350 إلى 360 جنيها واللحوم المستوردة 220 جنيها والضاني البلدي 350 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم الكندوز تسجل في محلات الجزارة 350 جنيها للقطع الأمامية في مدن وعواصم المحافظات و380 جنيها لأعلى سعر في القاهره الكبري والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الماعز 370 جنيها.

أسعار اللحوم

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني “تأرجحت بين 135 إلى 145 جنيها للعجول البقرية والجمسي 122و125 جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 240 إلى 300 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 350 إلى 380 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 250 جنيها للكيلو للحوم السودانية وفي منافذ وزارة الزراعة 250 إلى 280 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

وقال التجار إن أسعار العجول البقري تراوحت بين 145 جنيها إلي 180 جنيها للكيلو متوسط الوزن و العجول الجمسي 125 جنيها إلي 160جنيها و “الجاموسة اللحم” 190 جنيها بزيادة 10 جنيهات و”البقرة اللحم” 220 جنيها و”العجلة اللحم” ب145 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس” اللحم 125 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو العجل البقري للوزن 200 كجم 140 جنيها “قباني” والوزن 300 كجم بـ130جنيها ووزن 150كجم بـ150 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 130 جنيها ووزن 200 كجم بـ125جنيها ووزن 150 كجم ب159 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 16 ألف جنيه والبتلو 15 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 9000 جنيه للرأس بزيادة1000 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وقال التجار إن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

وأسعار اللحوم بالمنافذ: 250 إلى 280 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 250 جنيها.

سعر اللحوم بمنافذ أمان : 250 جنيها.

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 250 جنيها.

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 210 جنيهات للكيلو

سعر الكندوز البلدي : 300 جنيه إلى 330 جنيها.

سعر البتلو البلدي : 380 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها إلى 240 جنيها

سعر السجق المستورد: 190 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب150 جنيها.