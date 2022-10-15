ارتفاع الطن 300 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم السبت 15-10-2022

واصلت أسعار الأعلاف ومشتقاتها الارتفاع في أسواق اليوم السبت 15-10-2022 بنحو 300 جنيه للطن ، وسجل طن فول الصويا 21 ألف جنيه ، مع اختفائها من الأسواق ، لانعدام المعاملات الاستيرادية وتعد الصويا والذرة من أبرز مكونات الأعلاف التي تباع بصورة نهائية سواء للدواجن أو الماشية.

وكشف التجار أن سعر العلف الداجني البادي بروتين 23% سجل 15000 جنيه، والعلف النامي 21% سجل 14950 جنيها، وهي أسعار أرض المصنع بخلاف تكلفة النقل ومكسب التجار.

وقال التجار إن سعر طن العلف الناهي بروتين 19% سجل 14850 جنيها ، والعلف (بادي نامي) بروتين 21% سجل 14500 جنيه بزيادة 200 جنيه ، والعلف البياض بروتين 18% سجل 12300 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن العلف الحيواني سجل 12 ألف جنيه ، وعلف الخيول 10 آلاف جنيه للطن.

وقال التجار إن سعر خامات الأعلاف تواصل التماسك، وسجل سعر طن بذور الصويا 21 ألف جنيه، وكسب الصويا 18 ألف جنيه، الذرة المستوردة 10200 جنيه.

وقال التجار إن هناك ارتفاعات في أسعار الذرة المتداولة في مصر بعد بدء الإفراجات من الموانئ بشكل يومي وحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لإتمام الاستيراد.

كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا.

وأشار التجار إلى أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 20 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 12 ألف جنيه في الطن.

من الجدير بالذكر أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من الكميات من الكثير من الدول الأوروبية، بينما يتم إنتاج 10% فقط في مصر.

وقال التجار إنه خلال الفترة الحالية يتم استقبال 20% من خامات الأعلاف يوميا من إجمالي الاحتياجات البالغة 25 ألف طن فقط خلال الشهور الماضية التي كانت ترد إلى مصر .

وذكر التجار أن السعر العادل لطبق البيض من المزرعة هو 69 جنيها إلي 70 جنيها، مشيرا إلي أن السعر العادل للمستهلك هو 75 جنيها مقابل أن هناك ارتفاعا في الأسعار المتداولة للمستهلكين ما بين 85 جنيها إلي 90 جنيها.