ارتفاع الطماطم 3 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 17-3-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق المصرية 17-3-2020 ، حيث بلغ سعر الطماطم 7 جنيهات مقابل 4 قبل ساعات، والفلفل الرومي سجل 13 جنيها مقابل 12 أيضا والفاصوليا ارتفعت إلي 20 جنيها مقابل 16 جنيها ، طبقا لتجار فى أسواق التجزئة .

وأكد تجار في أسواق الخضروات أن سعر البصل الأحمر سجل 10 جنيهات ، والكوسة سجلت 6 جنيهات ، والثوم من 7 جنيهات إلي 10 والبطاطس 4 ، وانخفض الخيار إلى 6 مقابل 7 والبصل الأبيض سجل 8 والأخضر 5، والبسلة 8.5 جنيه، الباذنجان العروس أبيض – أسود 7.5 والباذنجان الرومي 6 والجزر 5 جنيهات .

وألمح التجار أن الملوخية والسبانخ سجلت كل منهما 10 جنيهات للكيلو الواحد ، والقرنبيط من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه،و الليمون 10 جنيهات ، وربطة الكرفس والجرجير جنيه واحد.

وتابعوا أن سعر الفاكهة ارتفع اليوم، وسجل الموز 12 والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه، واليوسفى 5 جنيهات ، التفاح الأحمر بين 17 إلى 25 جنيها ، والرمان 10، والتفاح الأخضر 18 جنيها والكانتالوب 8 جنيهات ، والجوافة 10 جنيهات ، والعنب أسود – أخضر 15 جنيهًا والفراولة سجلت 8.5 جنيه .

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفواكهة فى سوق العبور -الثلاثاء – وتراوحت الطماطم بين 4 –5 جنيهات، والبطاطس بين 2- 2.8جنيه ، الفاصوليا 15 جنيها ، وسعر كيلو البصل الجديد 2.5 إلى 3 والبصل أحمر خزين 4.5 إلى 6 .

وسجل سعر الفلفل الرومى البلدى 5 جنيهات إلى 8، والفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات ، والفلفل الحامى 7 الباذنجان الرومى 5-7 والعروس 4 جنيهات إلى 6 والباذنجان الأبيض 5-8 جنيه .

وسجلت أسعار الخضروات القرعية مثل الكوسة تتراوح بين 2 إلى 3 و الخيار البلدى 4 -6 والصوب من 4 إلى 7 ،و القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم 7 والملوخية بين 4-6 جنيهات ، والبسلة تراوحت بين 5-6 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيه ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، اللفت 1- 1.5 جنيه ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات ، فى حين تراوح أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .