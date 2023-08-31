ارتفاع الطماطم مجددا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 31-8-2023

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 31-8-2023، وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بدلًا من 12 جنيهًا، والبصل تراوح بين 23 و25 جنيهًا، والخيار البلدي 16 جنيهًا، والخيار الصوب 18 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والبطاطس 14 جنيهًا، بسوق التجزئة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 إلى 200 جنيه، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والسبانخ والملوخية 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 30 جنيهًا، و40 جنيهًا، والفلفل الألوان 25 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملوّن 8 جنيهات، والخيار 16 جنيهًا، والخيار الصوب 18 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والثوم 30 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر البصل الأصفر 25 جنيهًا، والبصل الأحمر 22 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والكوسة 16 جنيهًا، وورق العنب 50 جنيهًا، والفلفل البلدي 14 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأكد التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 35 إلى 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب البناتي 20 جنيهًا، والبرتقال 25 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه، و20 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيهًا، والتفاح الأحمر 60 جنيهًا، والتفاح الأخضر 70 جنيهًا، والتفاح البلدي 35 جنيهًا، والكمثرى 30 جنيهًا، والكيوي 60 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ البلدي 25 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والمشمش 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز 12 و20 جنيهًا.

ونوّه التجار بأن سعر البرتقال البلدي 25 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 25 جنيهًا، والتين 20 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 30 جنيهًا.