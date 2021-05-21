ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 21-5-2021

واصلت أسعار الخضروات التباين اليوم الجمعة 21-5-2021 وتراوح قفص الطماطم من 40 إلي 70جنيها للجملة، وسجل الكيلو في القطاعي من جنيه ونصف إلى 3.5جنيه ،والخيار تراوح من 4إلي 8جنيهات،والبصل الأحمر 3.5 والكوسة 5إلي 8جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البصل سجل جنيهين ونصف، والبطاطس 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي من 7 إلي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 14 جنيها والثوم الأحمر 25 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن الليمون تراوح بين 26 إلي 32 جنيها، والفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيها، والبسلة من 6 إلي 8 جنيهات، والفاصوليا 6 إلي 10 جنيهات، وورق العنب 10 إلي 14 جنيها، والبامية من 15 إلي 30 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي جنيهين إلى 3 جنيهات،والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والابيض ، 3.5جنيه في المتوسط،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والفراولة 6.5 .

وأضاف التجار أن سعر الجزر ب 5جنيهات،والفلفل الرومي 5إلي 8جنيهات،والفلفل الحامي 8جنيهات،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة .

وافاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4إلي5جنيهات،والباذنجان العروس 3.5جنيه والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم:4جنيهات

البصل:3.5جنيه

البطاطس :5جنيهات

الثوم الاحمر :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 7جنيهات

الباذنجان الابيض: 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الليمون: 32جنيها

الفلفل الرومي: 10جنيهات

الفلفل الألوان: 24جنيها

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين ونصف

العنب الاحمر والاخضر:10إلي 25جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب7.5جنيه

البرقوق:25جنيها

البرتقال الصيفي:6.5جنيه

التفاح:25جنيها

الخوخ :15جنيها

البطيخ :35جنيها للواحدة

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذب أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،تراوح قفص الطماطم من 40جنيهاإلي 90جنيها ،والكيلو 200قرش إلى300قرش،والبطاطس من 175قرش إلى325قرشا.

وسجلت أسعار الخيار من 3 إلى 4جنيهات،والجزر “بدون عرش” ب 100قرش إلى 90قرش،الباذنجان البلدي من 90قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى250قرشا.

وسجل سعر القلقاس من3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 20إلي 25جنيها ،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 4جنيهات، والكوسة ,4،والفلفل الرومي 6جنيهات،والفلفل الحامي من 6 إلى 7جنيهات.