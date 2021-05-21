اقتصاد وأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 21-5-2021

سجلت اسعار الطماطم4جنيهات في التجزئة والفلفل والخيار 8جنيهات
الصاوي أحمد 10:30 ص, الجمعة, 21 مايو 21 10:30 ص, الجمعة, 21 مايو 21

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واصلت أسعار الخضروات التباين اليوم الجمعة 21-5-2021 وتراوح قفص الطماطم من 40 إلي 70جنيها للجملة، وسجل الكيلو في القطاعي من جنيه ونصف إلى 3.5جنيه ،والخيار تراوح من 4إلي 8جنيهات،والبصل الأحمر 3.5 والكوسة 5إلي 8جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البصل سجل جنيهين ونصف، والبطاطس 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي من 7 إلي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 14 جنيها والثوم الأحمر 25 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن الليمون تراوح بين 26 إلي 32 جنيها، والفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيها، والبسلة من 6 إلي 8 جنيهات، والفاصوليا 6 إلي 10 جنيهات، وورق العنب 10 إلي 14 جنيها، والبامية من 15 إلي 30 جنيها.

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وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي جنيهين إلى 3 جنيهات،والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والابيض ، 3.5جنيه في المتوسط،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والفراولة 6.5 .

وأضاف التجار أن سعر الجزر ب 5جنيهات،والفلفل الرومي 5إلي 8جنيهات،والفلفل الحامي 8جنيهات،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة .

وافاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 4إلي5جنيهات،والباذنجان العروس 3.5جنيه والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم:4جنيهات

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البصل:3.5جنيه

البطاطس :5جنيهات

الثوم الاحمر :24جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 7جنيهات

الباذنجان الابيض: 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الليمون: 32جنيها

الفلفل الرومي: 10جنيهات

الفلفل الألوان: 24جنيها

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين ونصف

العنب الاحمر والاخضر:10إلي 25جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب7.5جنيه

البرقوق:25جنيها

البرتقال الصيفي:6.5جنيه

التفاح:25جنيها

الخوخ :15جنيها

البطيخ :35جنيها للواحدة

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذب أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،تراوح قفص الطماطم من 40جنيهاإلي 90جنيها ،والكيلو 200قرش إلى300قرش،والبطاطس من 175قرش إلى325قرشا.

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وسجلت أسعار الخيار من 3 إلى 4جنيهات،والجزر “بدون عرش” ب 100قرش إلى 90قرش،الباذنجان البلدي من 90قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 150قرش إلى250قرشا.

وسجل سعر القلقاس من3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 20إلي 25جنيها ،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 4جنيهات، والكوسة ,4،والفلفل الرومي 6جنيهات،والفلفل الحامي من 6 إلى 7جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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