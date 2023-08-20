ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 20-8-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 20-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 11 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات أمس، والبصل تراوح بين 22 و23 جنيها والخيار البلدي 16 جنيها والفلفل 14 جنيها والباذنجان 10 جنيهات والبطاطس 14 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلى 190 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار البلدي 14 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلى 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها والبرقوق 30 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها والعنب البناتي 20 جنيها والبرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وكشف التجار أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها.