ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30-7-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والباذنجان 8 جنيهات والليمون 16 جنيها والجزر 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والبامية 35 جنيها والبصل 20 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 150 جنيها إلى 170 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 16 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12 جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها علي الأقل والليمون 10 إلي 16 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب الأخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها بدلا من 30 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 30 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .