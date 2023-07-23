ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23-7-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23-7-2023 وقفزت الطماطم إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والباذنجان الرومي والبلدي 8 جنيهات والفلفل الرومي والحامي 14 جنيها والبامية والفاصوليا 35 جنيها والبصل 22 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار إلى أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 150 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 14 جنيها.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 و35 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البصل الأصفر 22 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 14 جنيها والليمون 32 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 7 جنيهات إلى 12 جنيها والبرقوق 45 جنيها والعنب الأحمر 20 جنيها والعنب الأخضر 20 جنيها والبرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 20 جنيها إلى 60 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 25 جنيها.