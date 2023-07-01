ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-7-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه أمس والبامية 45 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والخيار 15 جنيها والكوسة 16 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والبطاطس 9 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 10جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها و البرقوق 40 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها و العنب الاخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 15 جنيهاوالبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها .