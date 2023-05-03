ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3-5-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3 -5-2023 وتراوح الباذنجان بين 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات والفلفل 12-16 جنيها والطماطم 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه والكوسة والجزر 10 جنيهات وورق العنب 23 جنيها والبامية 40 جنيها والفاصوليا 23 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها فى سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 100 إلى 130 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 5 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 8 جنيهات علي الأقل.

وألمح التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 40 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 60 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 30 جنيها للواحدة.

وذكر التجار أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه.