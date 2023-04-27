ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس27-4-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 27 -4-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه بدلا من 6.5 أمس والبطاطس ، والخيار والباذنجان والجزر 8 جنيهات وورق العنب 35 جنيها ،والبامية 60 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل 16 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150 جنيها ،والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها ،والكوسة 4 جنيهات والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات ، والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات ، والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 12 جنيها .

و أضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 35 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها ، والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

ونوه التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .