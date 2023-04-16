ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد16-4-2023

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 16-4-2023 وتدرجت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والجزر 10 جنيهات والكوسة 14 والباذنجان العروس 16جنيها والخيار 12 جنيها والبسلة 22 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 60 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 13 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 14جنيها و الفاصوليا 14 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان العروس 15 جنيهاوالباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 40 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 80 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 9 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 8 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 17 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .