ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 19-12-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 19-11-2022 ، وتراوحت الطماطم إلى مابين 6.6 جنيه إلي 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات أمس ، البطاطس بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات والكوسة 12 جنيها ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والبسلة 16 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 110 جنيهات إلي 150 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 8 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 275 قرشا إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 7 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 7 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 11 جنيها،والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات ،والخيار 8 إلي 12 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 14جنيها،والكوسة 8 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه، ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات،والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والجوافة 6.5 إلى 12 جنيها ،والرمان 15 جنيها، الموز الجبلي 15 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والأفوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 25 جنيها،والكمثرى 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها .

ونوه التجار بأن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها، الكنتالوب 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والشمام 6 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة علي الأقل.

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.

