ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-10-2022

صعدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8- 10- 2022 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات بزيادة جنيه ونصف ، الباذنجان 7 جنيهات إلى 10 جنيهات والبطاطس 9 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والكوسة والجزر 10 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات علي الأقل بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 150 جنيها ، والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 5 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن البصل الأحمر 6 جنيهات والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات والثوم 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الجوافة من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها ، والكاكا 12 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 70 جنيها ، والخوخ 30 جنيها، والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 16 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي 27 جنيها، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون بـ 12 جنيها ، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 5 جنيهات، والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأفاد التجار أن سعر التين الأبيض 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 12 جنيها.