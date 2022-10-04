ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 -10-2022

إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4- 10- 2022 وقفزت الطماطم بين 3 جنيهات ونصف إلى 7 جنيهات ونصف بارتفاع جنيه ، والفلفل 12 جنيها ، والخيار 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات،والبامية 20 جنيها،والجزر 6.5 جنيه، والبطاطس10جنيهات ، والليمون 15 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 120 جنيها ،والفلفل الحامي 6 جنيهات ، والليمون 9 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

و أفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 13جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 70 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها ، والعنب الأخضر 15 جنيهات ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح المستورد 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 12 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 70 جنيها ، والخوخ 30 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 18جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها ، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وقال التجار أن سعر التين الابيض ب15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 8 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .