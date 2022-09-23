ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 23-9-2022

تباينت أسعار الخضروات الفاكهة اليوم الجمعة 23- 9- 2022 ،وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والبصل الاحمر 6 جنيهات والبطاطس والجزر 9 جنيهات ، والباذنجان 8 جنيهات ،والكوسة والخيار 12 جنيها ، والفاصوليا والبامية 25 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 120 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 6 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 6 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 25 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها إلي 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات،والباذنجان الملون ،العروس / الرومي 8 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

والمح التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 10 جنيهات،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل 8 جنيهات ، والكوسة 10 إلى 12 جنيها ،البطاطس 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها،والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 10 جنيهات ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر التفاح المستورد 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها،والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 6 جنيهات .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 18 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض ب20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .