ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20-8-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم السبت 20- 8- 2022 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والفاصوليا 35 جنيها ، والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلى 130 جنيها، والفلفل الحار 3 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة، الفاصوليا 35 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض، الملون، العروس أو الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 6.5 جنيه، والكوسة 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيها، والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 7 جنيهات، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 20 جنيها، والموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر من 8 إلى 25 جنيها، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر 35 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15جنيها، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 12 جنيها، عنب أسود ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.