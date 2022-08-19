ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 19-8-2022

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 19- 8- 2022 وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات أمس ،الفلفل الحامي 6 جنيهات، والخيار 10 جنيهات مقابل 8، والكوسة 12 جنيها، والبطاطس من 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 130 جنيها ، والفلفل الحار 3 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 40 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي6.5 جنيه، والكوسة 12 جنيها ،البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 8 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر من 8 إلى 25 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 35 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض ب15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .