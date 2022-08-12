ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 12-8-2022

تأرجحت أسعار الخضروات وتراجعت الفاكهة اليوم الجمعة 12 – 8- 2022 ،وسجل العنب الاخضر 5 جنيهات ،و الطماطم 3 جنيهات إلى 6.5 بدلا من 5 جنيهات ،الجزر 6.5 جنيه والخيار 10 جنيهات ،الباذنجان 6 جنيهات، والفلفل 6 جنيهات ،و البطاطس 7 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 4 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 6 جنيهات ،والفلفل الرومي 8جنيهات، والكوسة 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 5 جنيهات ، والعنب الأحمر 5 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 20 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها،والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 12 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية وسكري ب20 جنيها إلي 25 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأكد التجار أن سعر التين التركي الابيض ب20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 20 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .