ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 25-7-2022

تحركت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 25- 7- 2022 ، وسجلت الطماطم 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه ، الباذنجان الرومي والعروس 6 جنيهات ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ،والبطاطس 8 جنيهات ،و الخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،والفاصوليا 16 جنيها ، في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 12 جنيها ، والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان 5 جنيهات الي 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات ، والجزر 10 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين للربطة ،والليمون 25 جنيها ،والبامية من 16 جنيه إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ،والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وكشف التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين 15 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .