ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 15-7-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 15-7-2022، وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 8.5 جنيه، والبصل 3 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات والفلفل الرومي 6 جنيهات، والخيار 5 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 25 إلى 50 جنيها، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 25 جنيها، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت /الجرجير 50 قرشا للربطة، والفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، والباذنجان الأبيض ،الملون / العروس جنيهين ونصف إلى 6 جنيهات.

ولفتوا إلى أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 14 جنيها، والبطاطس 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 22 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر الباذنجان الأسود العروس 3.5 جنيه، و الجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 4 جنيهات للكيلو، والليمون 45 جنيها، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 13 جنيها ،والعنب الأحمر 15 جنيها ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 15 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 8.5 جنيه إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وافاد التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وقال التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .