ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر السبت 28-5-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 28 – 5 – 2022 وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والكنتالوب سجل 6.5 جنيه وأسعار البطيخ 20 جنيها للواحدة بينما استقر الليمون ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها ، والبطاطس 5 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 80 جنيها إلى 180 جنيها، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والكوسة / الخيار 3 جنيهات ونصف، والباذنجان الملون 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، البسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض من جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة من 5 إلى 8 جنيهات ، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس تراوح من جنيهين ونصف إلى 7 جنيهات ، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها ، والبامية 30 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأحمر 20 جنيها ، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 30 جنيها، والأفوكادو 25 جنيها، والخوخ 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

ولفت التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وألمحوا إلى أن سعر العنب الأحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي 15 جنيها ، الكنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات.

وأكد التجار أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات،واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه.