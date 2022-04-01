عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الجمعة 1-4-2022 وقفزت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والليمون 20جنيها بدلا من 16جنيها ، والبطاطس 8 جنيهات ،والكوسة 10 جنيهات ،والخيار 13 جنيها ،،والشطة 30 جنيها و الجزر 6 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 95 جنيه إلي 130 جنيها ،وسجلت الشطة 19 جنيها والليمون 15 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والباذنجان العروس 7 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 12 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها، والخيار البلدي 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 30 جنيها ، والفلفل الحامي 30 جنيها ، والكوسة 12 جنيها،البطاطس الجديدة 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 14 جنيها ، والقرنبيط 12 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب ب80 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 16 جنيها ،والباذنجان الأبيض 17 جنيها ، والباذنجان الملون 18 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 16 جنيها للكيلو ، والليمون 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الجوافة 12 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 25 جنيها للكيلو ، الافوكادو 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، والقشطة 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها ،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار إلي أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 20 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.