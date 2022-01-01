اقتصاد وأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة مطلع العام الجديد السبت 1-1-2022

تذبذب أسعار الخضر والفواكه بداية العام نتيجة سقوط الأمطار
الصاوي أحمد 10:58 ص, السبت, 1 يناير 22 10:58 ص, السبت, 1 يناير 22

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واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم السبت 1-1-2022 في أول يوم من العام الجديد ، نتيجة موجة الطقس السيئ ، وسجلت الطماطم 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات أمس ، وقفزت الكوسة إلى 15 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات، والفلفل 10 جنيهات ، والخيار 10 جنيهات ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور سجل 60 جنيها، بوزن 20كجم، والبصل 3 جنيهات ، والخيار 7 جنيهات ، والجزر 3 جنيهات ، والفلفل 7 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات.

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أسعار الخضروات

وأكد التجار أن ربطة الخضار مثل البقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير 50 قرشا ، والخس أو الملوخية جنيهين ونصف للواحدة ،والبسلة 8 جنيه للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها والخيار 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن الفلفل الحار أو الشطة 12 جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها، والكوسة 15 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والفاصوليا 6.5 جنيه،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 10 جنيهات،والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن الفلفل الحار 12 جنيها ، والباذنجان العروس 7 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

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أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن الجوافة 8.5 جنيه ، والبطيخة 60 جنيها للواحدة ،الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،الأفوكادو 35 جنيها.

وكشفوا أن الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 30 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها ، والقشطة 35 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

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أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 25 جنيها، والعنب البلدي 12 جنيها، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتين 8 جنيهات للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي 50 جنيها ، والنعومي 30 جنيها.

وأكد التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفى 5 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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