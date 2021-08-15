ارتفاع الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-8-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الأحد 15-8-2020 ،وسجل سعر الخيار 8جنيهات بدلا من 10جنيهات ، وقفزت الطماطم ل6.5بدلا من 6جنيهات امس ،و الكمثرى 20جنيها،و الفلفل الالوان والكوسة 10جنيهات للكيلو علي الأقل ،وتراوح قفص الطماطم من 70إلي 115جنيها بسوق العبور ،الليمون 10جنيهات عند باعة التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الخيار البلدي – قطاعي – تراوح من 7 إلى 8جنيهات و الخيار الصوب10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات إلى 6جنيهات.

اسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الكوسة تراوح بين 6.5جنيه إلى 10جنيهات، والفلفل الألوان من 10إلي 18جنيها،والبطاطس من 6 إلى 9جنيهات ، والفلفل الرومي 5جنيهات ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

ونوه ​التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي تراوح من 4إلي 8جنيهات، والباذنجان العروس 3جنيهات إلى 6جنيهات، والجزر10جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 20جنيها والبامية من12إلي 14جنيها للكيلو، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 5إلي 15جنيهات للكيلو علي الأكثر .

أسعار الخضروات والفاكهة

واضاف التجار أن الموز البلدي سجل 10 جنيهات، والبلح البرحي من 30جنيها إلى 35جنيها ، والتفاح البلدي من 22.5إلى 25جنيها ،والتفاح الأحمر المستورد 30جنيهًا ،والتفاح الاخضر 30جنيها، والبرقوق 35جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

و ألمح التجار أن سعر العنب الأسود 15جنيها للكيلو ،والعنب البلدي 12.5جنيه ،والعنب الأحمر 20جنيها،التين من 10إلي 15جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو ، والمانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو والكمثرى 15إلي 20جنيها ، والخوخ 35جنيها،والبرتقال البلدي 7.5جنيه ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .