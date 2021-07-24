ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 24-7-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم السبت 24-7-2021 عقب انتهاء عيد الأضحى ، وارتفعت الطماطم إلى 3.5 جنيه بدلا من جنيه واحد، والبطاطس من 5 إلي 6 جنيهات ، والبامية 12 جنيها الكوسة 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، والليمون 20 جنيها ، مع عودة السحب من السوق.

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي سجل 8 جنيهات، والخيار الصوب 8 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12 والبامية الفلاحي 15 جنيها، والبصل الذهبي 3.5.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن البصل الأبيض جنيهين ، والبصل الأصفر 4 جنيهات، والبطاطس من 5 جنيهات إلى 8، والملوخية من 6 إلي 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الرومي 8 جنيهات مقابل 6 ، والثوم الأبيض 25 إلي 30 جنيها ،الثوم الأحمر 40 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الليمون سجل 16 إلي 20 جنيها بحسب الجودة، الفلفل الألوان 10 إلي 16 جنيها، الفاصوليا 20 جنيها، ورق العنب 20 إلي 22 جنيها.

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الرومي سجل 5 جنيهات ، والبصل الأحمر،5 والبصل الأبيض 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وأفاد التجار أن الجزر سجل 8 جنيهات إلى 12 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات بدلا من 12 والكرنب 6 إلي 8 جنيهات للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 6 جنيهات ، والباذنجان العروس الأسود 4، والخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 10 جنيهات

البامية :14 جنيها

البصل الأصفر :4 جنيهات

الطماطم :3.5 جنيه

البطاطس :8 جنيهات

الثوم :25 جنيها

الكوسة : 8 جنيهات

الفاصوليا:18 جنيها

الباذنجان الابيض : 5 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل :8 جنيهات

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 7.5 إلي15 جنيها

الكنتالوب:6 جنيهات

الشمام :6.5 جنيه

البرقوق:30 جنيها

المشمش :35 جنيها

البرتقال الصيفي:7.5 جنيه

التفاح :25 إلي 45 جنيها

الخوخ :35 جنيها

الكمثري :40 جنيها

الافوكادو :40 جنيها

البطيخ :30 جنيها للواحدة

التفاح البلدي :25 جنيها

المانجو :10 إلي 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 20 جنيها إلي 35 جنيها، والكيلو 150 قرشا إلى 325 قرشا، والبطاطس من 300 قرش إلى 550 قرشا.

وتراوح سعر الخيار من 3 إلى 6 جنيهات، والجزر 350 قرشا إلى 400 قرش، والباذنجان الرومي 250 قرشا إلى 300 قرش، والباذنجان العروس 250 قرشا إلى 350 قرشا.

وبلغ القلقاس 3.5 إلي 4.5 جنيه، الليمون 12 إلي 15 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلي 5 جنيهات، والكوسة 5 والفلفل الرومي 5 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 6 جنيهات.