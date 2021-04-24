ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات اليوم السبت 24 أبريل 2021

ارتفعت أسعار الخضروات اليوم السبت 24-4-2021 الموافق 12 من شهر رمضان ، وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات ، والخيار انخفض إلى 8 جنيهات بدلا من 10 إلى 12 جنيها، والبصل الأصفر جنيهين ونصف إلي 4.5 جنيه ، والبطاطس 3 جنيهات ونصف إلي 5 جنيهات والملوخية 10 جنيهات والفلفل الرومي الأحمر 10 جنيهات.

وأكد التجار أن الثوم الأبيض تراوح من 8 إلى 16 جنيها والثوم الأحمر من 20 إلى 25 جنيها والليمون من 24 جنيها إلى 28 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان من 20 جنيها إلى 34 جنيها، والبسلة 6 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيهات، وورق العنب انخفض إلى 20 جنيها بدلا من 24 جنيها ، والبامية 40 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن الباذنجان الرومي تراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل المقور جنيهان ونصف ، والبصل الأحمر والأبيض الجديد من 3.5 إلى 7.5 للكيلو ، والفول الأخضر 5 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات، والفراولة 6.5، والكوسة من 8 إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن الجزر سجل 5 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات مقابل 12 جنيها ، والباذنجان الأسود العروس 7 جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم السبت في مصر

الطماطم /البصل والبطاطس :4 جنيهات

الثوم الأبيض :16 جنيها

الكوسة : 10 جنيهات

الفاصوليا: 10 جنيهات

البسلة: 6 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 10 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 28 جنيها

الفلفل الرومي: 12 جنيها

الفلفل الألوان: 34 جنيها

ملوخية بلدى: 12 جنيها

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي : جنيهين ونصف

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وارتفعت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت وتراوح قفص الطماطم من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، والكيلو 250 قرشا إلى 225 ، والبطاطس 175 قرشا إلى 325 قرشا.

وسجلت أسعار الخيار 4 إلى 6 جنيهات بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” 250 قرشا إلى 275 قرشا ، الباذنجان البلدي من 100 قرش إلى 250 قرشا، والباذنجان العروس من 350 قرش اإلى 450 قرشا.

وسجل القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 18 إلى 23 جنيها ، والبسلة 3 جنيهات، الفاصوليا 5 جنيهات، والجوافة 5، والكانتالوب 4 جنيهات، والكوسة 5، والفلفل الرومي 6 جنيهات،والفلفل الحامي من 6 إلى 7 جنيهات.