ارتفاع الطماطم … أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة 4-9-2020

استقرت أسعار الفاكهة وارتفعت الخضراوات في السوق اليوم الجمعة 4-9-2020 وسجلت الطماطم 4 جنيهات بدلا من 3.5 والبلح البرحي 15جنيها بدلا من 20حسب الجودة والمشمش 15جنيه طبقا لعدد من التجار .

و أكد عدد من التجار أن الفلفل الألوان سجل 20جنيها والخيار الصوب 8 والباذنجان من 2.5الي 6، البامية 25جنيها ،الفاصوليا 35جنيها والثوم 35جنيها،و الكوسة من 6إلي 8جنيهات،و البصل 5جنيهات، و البطاطس 5جنيهات في أسواق التجزئة والليمون من 8 إلي 12جنيها والفلفل الرومي 8 .

وأضاف التجار أن الملوخية سجلت جنيها إلي 2جنيه للحزمة والفلفل الحار 6 إلي 8جنيه ،والباذنجان المخدد 6جنيهات والجزر 6 إلي 8جنيهات والملوخية7جنيهات للكيلو .

و أوضح التجار أن الفاكهة متباينة وسجل التفاح المستورد الأحمر والأخضر من 25إلي 30جنيها والبلدي من 17.5 إلي 20 والكمثري 12 إلي 15جنيها .

وأفادت المصادر بأن التين تراوحت أسعاره بين 10 إلي 15جنيها والجوافة الفلاحي من 10 إلي 15 والموز المستورد 25جنيها والبلدي 10جنيهات، و العنب البناتي أحمر -أخضر من 10إلي 12 والعنب البلدي 6.5 والكنتالوب10جنيهات والبطيخ من 30

إلي 50جنيها والبرقوق من 15إلي 20جنيها .

و أوضح التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 13.5 الي 10جنيهات ،والبرقوق من 8 جنيهات إلي 20 والكمثري تراوحت من 7.5إلي 15جنيها.

ورق عنب : 25جنيها

الباذنجان العروس : من 4إلي 5جنيهات

الباذنجان الرومي: من 2إلي 4جنيهات

الباذنجان المخدد: 7جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

فلفل : 8 جنيهت

فلفل ألوان : 20جنيها

بامية : 25جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4جنيهات

الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه

الجرجير: جنيه

موز مستورد :25جنيها

موز بلدي :10جنيهات

العنب الأحمر : من 8 إلي 12جنيها

العنب الأخضر:10جنيها

البرقوق:20جنيها

التفاح الأصفر: 30جنيهًا

التفاح السكرى: 30 جنيهًا

بلح : من 15إلي 30جنيهًا

أناناس : 30جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ : من 20إلي 45 جنيها

الكنتالوب : 10جنيهات