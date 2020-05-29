ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة 29-5-2020

سجل قفص الطماطم زنة 20 كيلو من 50 إلى 110 جنيهات

ارتفعت أسعار الطماطم بسوق العبور اليوم الجمعة 29-5-2020 وتراوح القفص من 40 إلى 80 جنيها، بدلا من 50 إلى 110 جنيهات لوزن 20 كيلو، والبطاطس الجبلي من 150 قرشا إلي 200 قرش والبطاطس وجه بحري من جنيه ونصف إلى 275 قرشا.

وأوضح تجار أن سعر البصل الأحمر 225 إلي 300 قرش والأيض 250 قرشا إلي 300 قرش والثوم الأبيض من 13 إلي 15 جنيها والثوم الأحمر 15 إلي 17 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البامية من 15 إلى 23 جنيها والخيار من 3إلي 5جنيهات والفاصوليا 3إلي 4 جنيهات والكوسة 3إلي 4.25 جنيه والجزر 1.5جنيها إلي 2.5 جنيه .

وتراوح سعر القلقاس من 5 إلي 6 جنيهات والملوخية من 4إلي 5والليمون من 5إلي 13والفلفل الحامي 150 قرشا إلي 2جنيه، وفلفل حامي عريض 3 إلي 4 جنيهات وفلفل رومي 2 إلي 4 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي الصعيدي 75 قرشا إلي 125قرشا والباذنجان الرومي إسماعيلية 2 جنيه إلي 3 جنيهات والابيض 250 قرشا والعروس 2 إلي 3 جنيهات والباذنجان المخدد من 3.5 إلي 5 جنيهات .

وتراوح سعر الطماطم في سوق التجزئة بين 5 إلي 8 جنيهات، والخيار 6 جنيهات إلي 8 والبصل 5 جنيهات والثوم الابيض 17جنيها ، والليمون 8إلي 20 جنيه .

وسجلت البطاطس 3.5 جنيه والفاصوليا 6.5 جنيه والبسلة 7 والباذنجان العروس والابيض 5 جنيهات والبامية من 20 إلي 30 جنيها للكيلو والكوسة 8 جنيهات والجزر 6 جنيهات والخيار البلدي 6 جنيهات والخيار الصوب 8 جنيهات .

وتباينت أسعار الفاكهة وسجل كيلو المشمش 12جنيها والتفاح 20 جنيها والموز 12جنيها والبطيخ 20 جنيها للواحدة والكانتالوب 8 جنيهات للكيلو، والجوافة 15 جنيه للكيلو والخوخ 7.5جنيه في المتوسط والفراولة 7.5جنيه والبرتقال الصيفي 8 إلي 10 جنيهات .