ارتفاع الطماطم .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 1-11-2023

تذبذبت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأربعاء 1-11-2023 وتدرجت الطماطم بين 6.5 إلى 14جنيها بدلا من 12 والبصل 26 جنيها والخيار 6.5 إلي 10جنيهات والكوسة 6.5 – 12 جنيها والفلفل 16 والقلقاس 16 والخس الكابوتشا 5 جنيهات طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح من 150 – 200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 والكوسة 5 والخيار 4 والباذنجان الرومي 3 والقلقاس 3.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 15 جنيهاوالكرنب الأحمر والأبيض 15 والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 14 جنيها والبامية و البسلة 40 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 8.5 جنيه و الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان المخدد10 جنيهات والخيار البلدي 6.5 جنيه والخيار الصوب 12 جنيها .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر البصل تراوح من 24 إلي 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل 16 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه و 7 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 12 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام من 15 إلى 25 جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الأحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال أبو سره 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 17 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الأخضر تراوح من 60 إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10 – 20 جنيها والكنتالوب 20 .

وأفاد التجار بأن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها .

وأكد التجار أن البرتقال أبوسره 12 جنيها والتين البرشومي 15- 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 40 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيها.