ارتفاع الطماطم..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد27-8-2023

ارتفعت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأحد 27-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 8.5 جنيه إلى 12 جنيها بدلاً من 10 جنيهات والبصل تراوح من 20 إلى 23 جنيها والخيار الصوب 18/20 جنيها والجزر 16جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيها إلي 200 جنيه والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار 16 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وقال التجار إن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

أسعار الخضراوات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 إلي 40 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 30 إلي 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 25 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .