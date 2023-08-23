ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-8-2023

تباينت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأربعاء 23-8-2023 وتأرجحت الطماطم من 6.5 إلى 10 جنيهات بدلاً من 11 والبصل من 20 إلى 22 جنيها والخيار الصوب والجزر 16 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والباذنجان 10 جنيهات والبطاطس 14 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 إلي 200 جنيه والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 12 والكوسة 8 والخيار 8 والباذنجان الرومي 5 والقلقاس 3 .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 والبروكلي 8 والكرنب الأحمر والأبيض 8 والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30و40 جنيها والفلفل الألوان 24 .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10 والباذنجان الملون 10 والخيار 16 والخيار الصوب 18 والباذنجان الرومي 10 والثوم 30 .

وقال التجار إن سعر البصل الأصفر 23 جنيها والبصل الأحمر 22 والفلفل الأحمر و الشطة 16 والفلفل الرومي 14 والكوسة 16 و ورق العنب 50 والفلفل البلدي 14 .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 16 والليمون من 10 إلي 40 .

وأفاد التجار بأن سعر الشمام من 10 إلى 25 جنيها و البرقوق 30 إلي 45 و العنب الأحمر 20 و العنب البناتي 20 و البرتقال 25 والجوافة 20 والموز 17.5 و 20 والعنب الأسود 30 .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 والتفاح الأخضر 70 والتفاح البلدي 35 والكمثرى 30 والكيوي 60 والأفوكادو 180 والخوخ البلدي 25.

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 60 إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 والتين 25 والكنتالوب 20.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 إلى 80 جنيها والمشمش 25 إلى 30 والبطيخ 40 للواحدة في المتوسط .

وقال التجار إن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 والتين 20 والمانجو السكري والزبدية 30 .