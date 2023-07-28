ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28-7-2023

ارتفعت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 28-7-2023، وقفزت الطماطم إلى 10 جنيهات، بدلًا من 6.5 جنيه و8 جنيهات، والكوسة 12 جنيهًا، والباذنجان 8 جنيهات، والليمون 16 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا، والجزر 16 جنيهًا، والفلفل 12 جنيهًا، والبامية 30 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، بسوق التجزئة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وقال التجار إن عداية الطماطم بسوق العبور تتراوح بين 100 جنيه إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 18 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 14 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 35 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 16 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والثوم 30 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأصفر 20 جنيهًا، والبصل الأحمر 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 12 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 16 جنيهًا على الأقل، والليمون 30- 40 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الشمام تراوح من 11 إلى 12 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب الأخضر 20 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 25 جنيهًا، والكمثرى 25 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والمشمش 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأشار التجار إلى أن سعر البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 30 جنيهًا.