ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-12-2022

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تذبذبًا، اليوم الجمعة 23- 12- 2022، وتراوح سعر الطماطم بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات، بدلًا من 6.5 أمس، والباذنجان، والجزر، والخيار 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي 12 جنيهًا، والبطاطس الجديدة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وقال التجار إن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 3.5 جنيه، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 250 قرشًا إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 5 إلى 7 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه، والبقدونس، والكسبرة، والشبت أو الجرجير جنيه، والبسلة 14 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 8 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات، والبصل الأصفر 10 جنيهات، والفلفل الأحمر/ الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكوسة 10 إلى 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقلقاس 6.5 جنيه، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهان ونصف، والليمون 14 جنيهًا، والثوم 20 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والجوافة من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والرمان 15 جنيهًا، والموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 80 جنيهًا، والخوخ المستورد 25 جنيهًا، والكمثرى 20 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 16 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والكنتالوب 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، والشمام 6 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأفاد التجار بأن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 5 جنيهات، واليوسفي 10 جنيهات.