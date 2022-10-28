ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28-10-2022

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28- 10- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 إلى 10 جنيهات، بدلًا من 8 جنيهات أمس، والباذنجان العروس، والجزر 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًا بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 15 جنيهًا، والقرنبيط 15 جنيهًا للواحدة، والكرنب الأحمر، والأبيض 15 جنيهًا للكيلو، والسبانخ 15 جنيهًا للكيلو، والكرنب 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطا 4 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشًا، والفاصوليا 16 جنيهًا ونصف، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 12 جنيهًا، والباذنجان الملوَّن 12 جنيهًا، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا.

ونوه التجار بأن البصل الأحمر 6.5 جنيه، والبصل الأصفر 6 جنيهات ونصف، والفلفل الأحمر/ الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 5 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبطاطس 11 جنيهًا، والقلقاس 12 جنيهًا، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 11 جنيهًا، والملوخية جنيهان ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والبامية من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والثوم 12 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الجوافة تراوح من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والرمان من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والعنب الأخضر 15 جنيهًا، والعنب الأحمر 12.5 جنيه، والموز البلدي 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب البلدي 8 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر التفاح السوري 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر 17 إلى 35 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 60 جنيهًا، والخوخ 20 جنيهًا، والكمثرى 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والرمان 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 40 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 35 جنيهًا، ومانجو زبدية 17 جنيهًا، والمانجو العويس 25 جنيهًا، ومانجو الفونسو 20 جنيهًا، والمانجو النعومي 20 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيهًا، والمانجو الكيت/ الكنت 20 جنيهًا، والعنب الأسود البلدي 15 جنيهًا، والعنب الكرمسون 12 جنيهًا، والكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر التين الأبيض 12 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات،و البرتقال الصيفي 8 جنيهات.