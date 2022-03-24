ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24-3-2022

عاودت أسعار الخضراوات والفاكهة التحرك، اليوم الخميس 24-3-2022، وقفزت الطماطم إلى 7 جنيهات، بدلًا من 5 جنيهات، والكوسة 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، والباذنجان العروس 18 جنيهًا، والفلفل 20 جنيهًا، والخيار 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات، طبقًا لتجار في أسواق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

أضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تأرجحت بين 70 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، لوزن 22 كجم، والبصل جنيهان، والخيار 6 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والفلفل 14 جنيهًا، والليمون 7 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهان، والبطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير 50 قرشًا، والبسلة 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 25 جنيهًا، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 22 جنيها ، والفلفل الحامي 20 جنيها ، والكوسة 12 جنيها،البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 14 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 18 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 20 جنيهًا، والباذنجان الملون 20 جنيهًا، و الجزر 4 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 15 جنيهًا للكيلو، والليمون 16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر الجوافة 12 جنيها ،والبطيخة 50 جنيها ، الموز 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 30 جنيها ، الافوكادو 30 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، والقشطة 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها ،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 20 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6 جنيهات.