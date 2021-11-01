اقتصاد وأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعارالخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 1-11-2021

واصلت أسعار الخضار والفواكه التذبذب في الاسواق
الصاوي أحمد 9:16 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 9:16 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الاثنين1-11-2021 ، وسجلت الطماطم 5الي 7 جنيهات بدلا من 6جنيهات أمس ،البطاطس 10جنيهات، والبصل 4الي 5 جنيهات،والخيار تراجع الي 5جنيهات بدلا من 7جنيهات ،الباذنجان الرومي 5جنيهات،الفلفل8جنيهات،لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة من 70جنيها الي 90جنيها وبسوق أكتوبر 100جنيها للقفص بوزن 22كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 140جنيها، في محافظات الصعيد .

و اوضح التجار أن ربطة البقدونس/الكسبرة /الشبت أو الجرجير 50 قرشا،والملوخية جنيهين، والبامية25جنيها للكيلو،والفلفل الألوان 15الي 25جنيها،والقثاء 5 إلى 8 جنيهات، والخيار 5 إلى 7جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

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أسعار الخضروات

وكشف التجار الي أن سعر ورق العنب 45جنيها،والفلفل الحار الأحمر 15جنيها،والفلفل الحامي 8جنيهات ، والكوسة من 5جنيهات الي 6.5جنيه،والفلفل الألوان من 13 جنيها الي 25جنيها، والفاصوليا 10جنيهات،البطاطس من 9إلى 10جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وافاد التجار أن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات،والباذنجان العروس من 5الي 7جنيهات،والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 10جنيهات ، والبامية 25جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون من10جنيهات الي 11 جنيهات.

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أسعار الفاكهة

وأشار التجار الي أن الجوافة تراوحت بين 7إلى 10جنيهات،الموز البلدي من 10الي 15جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا والبلح 5جنيهات .

ونوه التجار الي أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 8 جنيهات،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

والمح التجار الي أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 20الي 25 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 10 جنيهات.

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واكد التجار أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الصنف -والمانجو الفص 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40جنيها ،والنعومي 35جنيها.

وأشار التجار الي أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها ،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال 8 ،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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